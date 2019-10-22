Президент и Кабмин откроют Украину инвесторам: В Мариуполе пройдет масштабный форум

Первый инвестиционный форум RE: THINK. Invest in Ukraine по инициативе президента Украины и при поддержке Кабинета министров Украины состоится 29 октября в Мариуполе (Донецкая обл.). Более 400 представителей власти и бизнеса встретятся для обсуждения перспектив развития региона и улучшения инвестиционного климата государства. Форум станет первым событием такого масштаба за пределами столицы.

Основная программа форума будет составлять пять панелей, во время которых обсудят инвестиционный потенциал Украины, пути развития регионов, инвестиционные проекты и точки экономического роста.

На одной сцене впервые в Украине соберутся руководители четырех крупнейших международных финансовых институтов: Европейского банка реконструкции и развития, IFC, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка регионов Европы и Центральной Азии.

Новая команда продемонстрирует реализованные проекты и те, для которых ведется поиск инвесторов. Среди проектов стоит выделить восстановление системы водоснабжения Донецкой области, восстановление электрификации железных дорог в Донецкой и Луганской областях, проект запуска орошения в Херсоне, строительство участка железной дороги между магистралью Попасная – Купянск и железнодорожной веткой Лантратовка – Кондрашевская-Нова, восстановление электрификации железнодорожных перевозок в Донецкой и Луганской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении пригласил инвесторов посетить форум и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия. Премьер-министр Алексей Гончарук в своем приглашении рассказал какие проекты будут представлены на форуме, и акцентировал внимание на важности проведения RE: THINK именно в Мариуполе.

«Мы искали привлекательные идеи для инвестиций. Мы их нашли. И 29-го октября представляем их иностранным инвесторам, на форуме в Мариуполе. Почему там? Мы хотим начать новую историю именно с такого города – перспективного и жаждущего перемен», – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Основная задача форума – привлечь больше международных инвестиций для восстановления экономики государства и превращения Донбасса в мощный развитый промышленный кластер. Инвестиционные идеи форума способны изменить положение региона путем создания новых рабочих мест, повышения инвестиционной привлекательности и улучшения инфраструктуры.

«Зачем нам RE: THINK? Для того, чтобы показать изменения в Украине и поговорить с теми, кто эти изменения делает. Интересные инфраструктурные и другие инвестиционные проекты в агросфере, ИТ и промышленности будут представлены на форуме в Мариуполе. Город завоевал свободу и начал сложный путь от восстановления к развитию. Это важный символ того, как может возродиться Украины. Мы запускаем мариупольский эффект возрождения Украины. До встречи в Мариуполе!», – добавил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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