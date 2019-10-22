Путин назвал Макрону условия для встречи «нормандской четверки»

21 октября по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили предстоящую встречу «нормандской четверки», сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе обмена мнениями о ситуации на Украине подчеркнута безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса. От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате и в контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера"», – сказано в сообщении.

Отмечается, что при обсуждении возможности проведения очередного саммита «нормандской четверки» Путин «вновь акцентировал внимание на целесообразности его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».

Пресс-служба президента Франции также проинформировала о состоявшемся разговоре Макрона с Путиным. «Президент Республики и президент Путин также вернулись к подготовке следующего саммита в нормандском формате после решений трехсторонней контактной группы по выполнению Минских соглашений», – сказано в пресс-релизе Елисейского дворца.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку встречи «нормандской четверки»

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