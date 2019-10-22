В Азовское море вошли российские ракетные корабли

Два российских военных корабля «Углич» и «Великий Устюг» прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Малые ракетные корабли (МРК) "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря. Их экипажи выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что малые ракетные корабли «возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии».

Как сообщалось ранее, РФ снова усилила блокировку украинских портов Азовского моря

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