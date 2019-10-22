Повредившим памятный знак погибшим бойцам «Айдара» грозит до пяти лет тюрьмы (Фото)

По факту разрушения памятного знака погибшим бойцам батальона «Айдар» в селе Половинкино (Старобельский р-н, Луганская обл.) начато уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляет Старобельская местная прокуратура. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганщины.

Памятник был установлен в 5-ю годовщину создания военного подразделения.

Сообщение об указанных противоправных действиях неизвестных лиц поступило от местного жителя 19 октября.

По данному факту следователями Старобельского отдела полиции ГУНП в Луганской области начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК Украины (осквернение и разрушение памятника, воздвигнутого в память тех людей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3-х до 5-ти лет или лишение свободы на тот же срок.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

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