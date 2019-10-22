Сивохо рассказал, чем займется в СНБО

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса шоумен Сергей Сивохо будет отвечать за гуманитарную политику. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах», – написал Сивохо.

Кроме того, он предложил «не спешить с выводами, хайпом и хейтом» по поводу его назначения. «Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать», – написал Сивохо дополнив, что «нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать».

Как сообщалось ранее, Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности обороны. На парламентских выборах Сивохо был выдвиженцем от «Слуги народа» в одном из округов Донецкой области (№ 49), однако занял лишь третье место и не прошел в Раду.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: