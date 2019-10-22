На Луганщине девочку-подростка искала полиция, пока она выпивала в компании со знакомым

На Луганщине полицейские установили местонахождение несовершеннолетней девушки, которую разыскивала мать. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

«Вчера ночью в Рубежанский отдел полиции позвонила 54-летняя местная жительница и сообщила, что ее 13-летняя дочь еще днем ​​пошла гулять и до сих пор домой не вернулась. На поиски девушки немедленно были подняты сотрудники отдела полиции, ювенальной превенции, патрульные полицейские и приданные силы», – говорится в сообщении.

Во время отработки адресов родственников, знакомых и подруг девушки была получена информация о возможном ее местонахождении.

Эта информация нашла свое подтверждение. Девушку нашли. Она находилась дома у одного из своих знакомых. К счастью, она жертвой преступления не стала.

Ее «взрослому товарищу» полицейские составили административный протокол по ст. 180 КУоАП «Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения», а в отношении матери девушки был составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

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