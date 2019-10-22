На Донетчине под колесами авто погиб 80-летний велосипедист

В Славянском районе (Донецкая обл.) водитель легкового автомобиля совершил наезд на пожилого мужчину, который ехал на велосипеде. Личность погибшего устанавливается. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Авария произошла вчера, 21 октября, около 18:00 на автодороге Киев-Харьков-Должанский вблизи города Славянска. 34-летний житель Краматорска на автомобиле "DAEWOO" сбил велосипедиста. Установлено, что пенсионер двигался в попутном направлении и начал маневрировать. От полученных травм мужчина в возрасте примерно 80 лет погиб на месте. Его личность устанавливают», – сообщили в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!