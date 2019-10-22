В «ДНР» приговорили пленного журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы

Украинский журналист Станислав Асеев приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет. Об этом сегодня, 22 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«В августе приговором апелляционной палаты верховного суда ДНР Асеев Станислав Владимирович признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 329 (организация экстремистского сообщества), ст. 321 (шпионаж), ч. 4 ст. 32, ст. 321 (подстрекательство к шпионажу), ч. 1 ст. 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности)», – утверждают в «ДНР».

«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 2 года и 6 месяцев, с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», – добавляют в «республике».

Там уверяют, что «с марта 2015 года по май 2017-го Асеев вел визуальную разведку мест дислокации подразделений народной милиции ДНР и передавал полученные сведения посредством интернета представителям СБУ». «Кроме того, под видом осуществления журналистской деятельности он вербовал в социальных сетях проукраински настроенных пользователей для сбора и передачи сведений военного и иного характера, которые также могли быть использованы против безопасности ДНР», – заявляют в «республике».

Напомним, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Со стороны Украины Станислав Асеев был внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Ранее сообщалось, что координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым. Группа конгресса США по вопросам свободы прессы также призвала НВФ на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.

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