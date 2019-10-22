Представляла угрозу для людей: Под Сартаной подстрелили волчицу

В Приазовье волки стали близко подходить к жилым домам из-за похолодания. Под Сартаной (Донецкая обл.) охотники убили волчицу, приблизившуюся к жилью. Об этом сообщил председатель ОРХ «Приазовское» Николай Грек.

По его словам, «это была большая волчица, которая представляла угрозу для жизни людей. Нам пришлось ее подстрелить».

Озабоченность егерской службы вызывает тот факт, что пока не разрешено проведение диагностики вредных хищных животных, угроза распространения бешенства остается.

Николай Грек говорит, что есть случаи нападения диких зверей на людей. В частности, в районе Павлополя енот укусил молодого мужчину. Тушка животного передана в лабораторию на экспертизу.

Источник: Сайт Мариуполя

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