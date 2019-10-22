Генпрокуратура переквалифицировала дело Гримчака, – СМИ

Генеральная прокуратура Украины сняла с Юрия Гримчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник, передают «Украинские новости».

«На прошлой неделе ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса», – сообщил он.

Адвокат отметил, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста Гримчака, но перенес заседание на 12 ноября. При этом срок ареста и срок досудебного расследования заканчиваются 14 ноября.

Защитник отметил, что Гримчак остается под стражей, так как залог в 6 млн грн за него не внесен. Он также заявил, что после переквалификации подозрения дело должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро – по подследственности. И должно рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он находился в СИЗО 60 дней. Замминистру МинВОТ инкриминируют мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявила, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: