Генпрокуратура переквалифицировала дело Гримчака, – СМИ

Генеральная прокуратура Украины сняла с Юрия Гримчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник, передают «Украинские новости».
«На прошлой неделе ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса», – сообщил он.
Адвокат отметил, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста Гримчака, но перенес заседание на 12 ноября. При этом срок ареста и срок досудебного расследования заканчиваются 14 ноября.
Защитник отметил, что Гримчак остается под стражей, так как залог в 6 млн грн за него не внесен. Он также заявил, что после переквалификации подозрения дело должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро – по подследственности. И должно рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.
Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он находился в СИЗО 60 дней. Замминистру МинВОТ инкриминируют мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявила, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- На «горячем»: Силовики задержали замминистра по вопросам оккупированных территорий
- Задержание Гримчака: Как отреагировали Тука и Луценко
- В Генпрокуратуре рассказали, за что замминистра вымогал взятку в миллион долларов
- Дело Гримчака: Как задерживали замминистра (Фото)
- Задержание Гримчака: В чем двойственность подобных коррупционных скандалов
- Дело Гримчака: В СБУ показали изъятые доллары, адвокат говорит – календарики (Фото, видео)
- Задержание Грымчака: Эксперт рассказал, какой сигнал получил генпрокурор Украины
- Может грозить до 12 лет: Гримчаку предъявлено подозрение
- Дело Гримчака: Обвинение просит арест с альтернативой –залогом в 12,5 млн грн
- Залог 6 миллионов: Суд избрал меру пресечения Гримчаку
- Гримчака обвиняют в мошенничестве, а не взяточничестве: В прокуратуре пояснили, почему
- Есть ли в задержании Гримчака политические мотивы, – мнение
- Дело Гримчака: Помощнику задержанного избрали меру пресечения
- Гримчак пояснил, почему не сбежит в «ДНР»
- Гримчак арестован незаконно, – адвокат
- Планируем дойти до ЕСПЧ из-за нарушения прав человека, – адвокат Гримчака
- На арест Гримчака подана апелляция
- Фигуранта «дела Гримчака» оставили под арестом
- Киевский суд оставил Гримчака под стражей
Комментарии