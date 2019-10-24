В «ДНР» рассказали, кого из выпускников учебных заведений обяжут отработать три года

В «ДНР» «депутаты» внесли изменения в «закон» об образовании. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Согласно нововведению, выпускники после окончания «государственных» образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования смогут получить первое рабочее место при условии обязательной отработки по месту трудоустройства. «В договоре о целевом обучении будет предусмотрен минимальный срок, составляющий 3 года, в течение которого выпускник должен будет осуществлять трудовую деятельность в организации», – утверждают в «ДНР».

Если же условия такого договора не будут выполнены, выпускник должен будет выплатить штраф.

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