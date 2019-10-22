Защитникам украинского народа: На Луганщине появился новый памятник (Фото)

В Горском (Попаснянский р-н, Луганская обл.) открыт памятный знак «Защитникам украинского народа и украинской государственности». Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминстрации.

Инициатором проекта по установке в Горском монумента стал ветеран АТО/ООС, местный житель Влад Сороколад. Памятник установили благодаря поддержке со стороны местной власти, союзов ветеранов АТО/ООС, волонтеров, общественной организации «Горский бум» и местных жителей.

Активисты привели в порядок и подготовили территорию перед установкой памятного знака. Также организовано видеонаблюдение.

В будущем вокруг монумента планируется высадить парк с аллеями, цветами и зонами отдыха.

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