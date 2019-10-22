В Луганской области оштрафовали бывших полицейских

Бывшим полицейским придется заплатить штраф за несвоевременное представление деклараций после увольнения. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Полицейского батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1", а также оперуполномоченного Кременского отдела полиции ГУНП в Луганской области судом привлекли к предусмотренной законом ответственности за несвоевременное представление деклараций после увольнения», – говорится в сообщении.

Так, в суде было доказано, что бывшими работниками полиции нарушены требования финансового контроля (ч. 1 ст. 172-6 КуоАП).

Указанные решения суда вступили в законную силу, в связи с чем виновные лица должны уплатить штраф в размере 850 грн.

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