Законопроект Геруса подрывает энергобезопасность Украины, – эксперт

Законопроект главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса угрожает энергобезопасности Украины. Об этом заявил энергетический эксперт, директор консалтинговой компании Doradztwo Gospodarcze (Польша) Кшиштоф Рогульский, комментируя законопроект № 2236−2, согласно которому разрешается импорт электроэнергии из Беларуси, а фактически – из России, и предлагается законодательно закрепить ценовые ограничения на рынке электроэнергии. Об этом пишут «Факты».

«Есть такое понятие – энергетическая безопасность страны… Мы увеличиваем импорт от врага, который может в любой момент нам прекратить (поставку электроэнергии, – авт.). Причем ценообразование, которое из России, и в том числе из Беларуси, там такая модель, в которой очень сложно будет украинским трейдерам конкурировать», – сказал Рогульский.

Эксперт также высказался против законодательного закрепления ценовых ограничений (price caps) на рынке электроэнергии, подчеркнув, что в условиях рынка их быть не должно.

«Нет в Европе такого понятия, как прайс-кэпы на рынке. Мы что, скоро будем устанавливать прайс-кэпс на покупку, например, "Мерседеса", что он не может быть дороже "Жигулей"? Это вообще. Или у нас работает рынок, или мы делаем цены на рынке, какой-то прайс-кэпс. Понимаете, это две абсолютно разные стратегии», – пояснил Рогульский.

Напомним, 16 октября Комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект Андрея Геруса «О внесении изменения в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2236−2), которым предлагается законодательно закрепить граничные цены на рынке электроэнергии (прайс-кэпс) и отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить из Беларуси.

Ряд экспертов и политиков заявили, что Россия и Беларусь имеют единую энергосистему, контролируемую Москвой, и импорт электроэнергии из Беларуси – это импорт из России, так как, согласно данным Нацкомитета статистики Беларуси, страна не имеет профицита собственной электроэнергии, а также высказали мнение, что законопроект Геруса, в случае его принятия, поставит крест на евроинтеграционных планах Украины, поскольку сделает невозможным объединение украинской и европейской энергосистем.

Ранее Секретариат Европейского энергетического сообщества призывал отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кэпс), назвав это важнейшей задачей для Кабмина и НКРЭКУ.

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