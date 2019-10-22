ДТП в Северодонецке: Пострадавший доставлен в больницу (Фото)

В Северодонецке (Луганская обл.) из-за нарушения водителями правил дорожного движения произошло два ДТП. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает патрульная полиция Луганской области.

Так, 21 октября, около 13 часов поступило сообщение о ДТП на перекрестке улицы Юности и бульвара Дружбы Народов. Патрульные, прибывшие на место происшествия установили, что 52-летний водитель ВАЗ 211540, двигаясь по бульвару Дружбы Народов не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Venza и совершил столкновение. В результате ДТП водитель Toyota получил телесные повреждения и был госпитализирован в центральную городскую больницу.

Вечером этого же дня, водитель автомобиля Renault Kangoo, двигаясь по улице Гагарина, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствие (бетонные блоки). В отношении водителя патрульные составили протокол по статье 124 и части 3 статьи 126 КУоАП. В результате аварии никто не пострадал.

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