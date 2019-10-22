Подан еще один законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ, начавшегося из-за поправки Геруса

Группа депутатов фракции «Европейская Солидарность» внесла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России. Проект закона о внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии» (относительно импорта электрической энергии) (реестр.№ 2236-3) зарегистрирован на официальном веб-портале Верховной Рады. Среди его авторов – Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Геращенко, Владимир Арьев, пишут «Факты».

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что поправка Геруса к законопроекту, которой был разрешен импорт электроэнергии из РФ, открыла шлюзы для российской электроэнергии ради обогащения отдельных олигархов и назвала недопустимым торговлю со страной-агрессором, а также пообещала, что депутаты будут инициировать отмену этой поправки.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Однако 1 октября произошла поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляет компания «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября объемы импорта электроэнергии из России выросли почти вдвое – с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

7 октября группа депутатов фракции «Европейская Солидарность» зарегистрировала законопроект № 2236 об отмене импорта электроэнергии из РФ.

Однако 16 октября на заседании Комитета ВР по вопросам энергетики ЖКХ был одобрен законопроект Андрея Геруса «О внесении изменения в закон Украины «О рынке электроэнергии» № 2236-2. По мнению народного депутата Украины, члена этого комитета Михаила Бондара, законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии Украины и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимости от России.

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