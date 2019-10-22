В Кабмине спрогнозировали уровень инфляции

В правительстве прогнозируют, что к концу следующего года уровень инфляции в Украине не превысит 5,5%. Об этом сегодня, 22 октября, на брифинге заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук, передает «Укринформ».

«Министерство экономики сейчас пересматривает уровень инфляции в сторону снижения, приближая к целям Национального банка. Как и НБУ, мы считаем, что в следующем году инфляция снизится до целевого коридора, ну и по потребительской инфляции мы на конец следующего года ожидаем 5,5 процентов», – сказал Николайчук.

По его словам, ожидается в следующем году также снижение курса гривни. Если в ранее поданном на рассмотрение Верховной Рады проекте госбюджета на 2020 год показатели изначально были рассчитаны по курсу 28,2 грн/долл., то теперь в правительстве видят основания к уменьшению, отметил он.

«Мы видим, что гривня является более прочной из-за ряда фундаментальных факторов и, соответственно, в следующем году курс мы также закладываем не на таком высоком уровне, как это было в прогнозе. Более подробно мы сообщим после того, как правительство утвердит», – сказал заместитель министра.

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