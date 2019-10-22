Внедорожник нарушил правила: В ДТП на Донетчине пострадали две женщины

В Волновахе 21 октября в результате ДТП травмировались 2 человека. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения, в результате чего произошло столкновение с другим легковым автомобилем.

«Вчера в Волновахе возле автовокзала произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника "Хюндай Тюсон" и легкового автомобиля "КИА". 60-летний водитель кроссовера, поворачивая на перекрестке, не предоставил преимущество в движении другому автомобилю, который двигался по главной дороге. 56-летний житель Донского, управлявший "КИА Сефия" не успел среагировать на маневры виновника аварии и "влетел" во внедорожник», – рассказали в полиции.

В результате ДТП травмировались 2 женщины 1959 и 1940 года рождения.

На месте происшествия работали сотрудники Волновахского отдела полиции и «скорая помощь». По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает для виновника аварии наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!