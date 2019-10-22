Огнемет, граната, мины: В «ЛНР» заявили, что нашли схрон с оружием и боеприпасами (Фото)

В «ЛНР» найден схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», схрон обнаружен в Первомайске. Из тайника изъяты пистолет Макарова; реактивный пехотный огнемет; РПГ-7; 2 выстрела РПГ-18, граната Ф-1 с запалом, 2 УЗРГМ, кумулятивный боеприпас к РПГ-7, 2 термобарических боеприпаса к РПГ-7, 2 боеприпаса повышенной пробиваемости, 70 снарядов калибром 30 мм, мины, а также почти 20 тыс. патронов разным калибром.

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