Осенняя Макеевка от жителя Донецка: В соцсети появились новые кадры (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как выглядит неподконтрольная Макеевка нынешней осенью.

В частности, мужчина прогулялся в центре города, снял улицы и местных жителей, осмотрел самые большие в СНГ солнечные часы перед Дворцом детского и юношеского творчества, прогулялся по Макеевскому парку культуры и отдыха им. Джарты (бывший парк «Пионерский»).

Также дончанин показал гостиницу «Маяк», памятник Ленину и «республиканский» Театр юного зрителя.

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