Песков пожаловался, что «Нормандскому формату сейчас тяжело»

Процесс подготовки саммита «нормандской четверки» осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон». Об этом сегодня, 22 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может, потому что, как вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, сначала – подготовка, потом – саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон», – сказал он.

При этом о какой из четырех сторон этого формата, в который входят Россия, Германия, Франция и Украина, идет речь, Песков не уточнил.

«Нормандскому формату сейчас тяжело», – констатировал представитель Кремля.

По его словам, «сейчас одна из сторон-участниц Нормандского формата допускает отхождение от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».

«В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, Нормандский формат испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, это затягивает столь ценное время», – добавил Песков.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин назвал президенту Франциии Эммануэлю Макрону условия для встречи «нормандской четверки».

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку встречи «нормандской четверки»

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