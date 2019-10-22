Четыре проблемы: В школах Славянска пока не могут внедрить меню победителя шоу «Мастер- Шеф»

Власти Славянска (Донецкая обл.) пришли к выводу, что в этом календарному году в школах города не будут внедрять новую систему питания по рецептурному сборнику кулинара Евгения Клопотенко. Причина – ряд проблемных моментов, связанных с данным меню. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 октября, в ходе пресс-конференции сообщил начальник отдела образования Славянского городского совета Игорь Рублевский.

Он напомнил, что новую систему питания начали внедрять с сентября в Краматорске. И специалисты Славянска, принимая свое решение, основывались на краматорском опыте. На данный момент с меню Клопотенко отметаются четыре основные проблемы.

Первая – его внедрение зависит от формы организации питания в школах. Например, в Краматорске все школы централизовано обслуживает Комбинат детского питания (КДП), а школьные столовые Славянска находятся на балансе горотдела образования и готовят пищу самостоятельно. Кроме того, продукты для школ определяются, утверждаются и оплачиваются сразу на целый год – с января по декабрь, и внести корректировки в эту систему сложно.

«То, что наши столовые находятся на балансе отдела образования (и повара получают зарплату), казалось, что это упростит внедрение новой системы питания. Но оказалось не так. В Краматорске питанием учебных заведений занимается Комбинат детского питания. Они выигрывают тендер, который обслуживают их оборудование, их сотрудники. И в этой системе они более лавируют – у них нет проблемы закупить дополнительные продукты питания. А чтобы выйти на меню Клопотенко, к рецептуре не подходят те продукты, которые мы закупаем в начале года до декабря», – сказал Рублевский.

Вторая проблема – дороговизна продуктов, используемых в новых рецептах. В частности, в ходе общения с начальником Комбината детского питания Краматорска выяснилось, что в рецептуре Клопотенко указаны дорогие приправы. «Имеется в виду не просто дорогие, а серьезно дорогие. Большое количество лимона, филе куриное, рис пропаренный, спагетти твердых сортов, цветная капуста. Чаи тоже не обычные, а каркаде, чай с липой. Много зелени идет. То есть те продукты питания, которые на несколько порядков выше стоят. И в данной ситуации, исходя из октября, мы себе такое закупить не сможем – потому что у нас продукты закуплены по декабрь. Т. е. новые продукты нужно будет закупать с нового года», – отметил Рублевский.

Естественно использование дорогих продуктов приведет к удорожанию питания. Сейчас в школах Славянска одноразовое питание организовано, исходя из суммы 10 грн на ребенка в день. «Исходя из этого провести проект нового меню невозможно. В Краматорске цена питания – 13,90 грн плюс родители доплачивают 10 грн. Т. е. выходит в пределах 24-25 грн на ребенка в день. И то, это не полный комплекс по Клопотенко, а отдельные блюда. Поэтому, если мы в Славянске решим применять это меню, то нужно собирать родителей и говорить о доплате за питание, плюс дополнительные расходы местного бюджета, которые на этот год не заложены», – пояснил начальник отдела образования Славянска.

В свою очередь мэр Славянска акцентировал, что меню Клопотенко более актуально для городов, где высокий уровень средней заработной платы. «Мы прекрасно понимаем, что в тех центральных школах, где внедряется меню (Борисполь, Киев и пр.), там и средняя зарплата отличается, и соответственно средняя цена питания. И они могут себе позволить организовать питание по иной стоимости, чем в нашем регионе», – сказал Вадим Лях.

Третья проблема – для рецептуры Клопотенко нужно серьезно обновлять базу технологического оборудования. «В этом году мы достаточно обновили оборудование, но это обычные холодильники, жарочные шкафы, стиральные машины и т. д. А для новой программы питания идет специфическое оборудование. Например, КДП Краматорска летом закупил протирочные машинки, овощерезки и даже два пароавтомата, который у нас стоит только в ОШ № 12», – уточнил Рублевский.

Четвертый вопрос – на государственном уровне на меню Клопотенко еще нет полного набора разрешительных документов. «У Клопотенко есть два разрешающих документа, что его блюда приняты. Но на сегодняшний день Госпотребслужба не утвердила норматив, без которого запрещено работать. Т. е. иные города работают на свой страх и риск. А вы представляете, что если вдруг какое-то отравление, это (отсутствие разрешительных актов, – ред.) будет идти "красной нитью". Мы же пока работаем по меню, утвержденному Кабмином. Понятно, что оно старое, но все же», – дополнил Рублевский.

Теме не мене, власти Славянска признают, что школьное меню все-таки менять нужно. Полностью от системы Клопотенко они не отказываются – изучают, какие блюда все-таки можно запустить в условиях Славянска. «Но следующий бюджетный год подскажет, насколько это все реально воплотить», – резюмировал Рублевский.

Как сообщалось ранее, шеф-повар, кулинарный эксперт, победитель 5-го сезона «Мастер-Шеф» и телеведущий Евгений Клопотенко презентовал новое меню для школьных столовых. Сборник из 110 «продвинутых» блюд, по мнению Клопотенко, должен заменить рецептурники 1957 года, по которым до сих пор готовят еду для школьников.

В Донецкой области рецептуру Клопотенко с нового учебного года начали применять в школах Краматорска, завтрак выходит в 23,90 грн. Детям готовят гамбургеры, спагетти с соусом бешамель, поленту и пр. Меню включает больше мясных и молочных блюд, натуральных приправ. Однако новая система привела к подорожанию питания, и родителям Краматорска придется доплачивать за него. Пока в Краматорске меню Клопотенко идет в качестве эксперимента, параллельно в столовых предлагают и прежнее меню.

В Славянске первоначально планировали начать внедрение новой системы питания к концу 2019 года.

По состоянию на август, в Украине на новый формат питания перешли более тысячи школ.

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