На Луганщине построили амбулаторию за 12 миллионов (Фото)

В поселке Меловое (Луганская обл.) завершено строительство Меловской врачебной амбулатории общей практики. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Стоимость строительства составила 12,1 млн грн в рамках государственной программы «Развитие сельской медицины» на условиях софинансирования из государственного и районного бюджетов.

Также состоялась передача амбулатории с баланса департамента строительства, энергосбережения, архитектуры и градостроительства ЛугОГА в общую коммунальную собственность территориальных громад сел и поселков Меловского района, в лице Меловского районного совета на баланс коммунального предприятия «Меловской районный центр первичной медико-санитарной помощи».

Амбулатория расположена по улице Центральная. Теперь жители Меловского района будут получать медицинскую помощь в современной амбулатории на 105 посещений в смену. «Строительство новой амбулатории – очень значительное событие, ведь большое количество местных жителей сможет получить качественную медицинскую помощь, окажет повышение уровня медицинского обслуживания жителей поселка и сел района, улучшение качества, надежности и эффективности функционирования», – сообщили в пресс-службе Меловской районной государственной администрации.

Как сообщалось ранее, сельские амбулатории Луганщины получили 13 новых автомобилей.

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