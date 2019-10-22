На Луганщине отчитались о росте числа учащихся учреждений общего среднего образования

В Луганской области в этом году до 55 тыс. увеличилось количество учащихся учреждений общего среднего образования. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил на брифинге для СМИ директор департамента образования и науки облгосадминистрации Юрий Стецюк, передает пресс-служба ЛугОГА.

Он отметил, что сейчас в области работают 270 учреждений дошкольного образования, 275 – общего среднего образования, в том числе 11 интернатных, 19 – профессионально и профессионально-технического образования, 23 – передвысшего и высшего. Все они функционируют, учебный процесс по графику.

По словам Стецюка, в области продолжается реформирование малокомплектных школ. В течение 2015-2019 годов количество учебных заведений постепенно меняется. Так, в начале этого периода функционировало 307 учреждений общего среднего образования, а в 2018-2019 учебном году – 279. «Учебные заведения не закрываются – создаются опорные школы и их филиалы. Одной из предпосылок реформирования, которое продолжается, является то, что в 39 учреждениях общего среднего образования Луганщины насчитывается менее чем по 40 учеников», – объяснил директор департамента.

Также он отметил, что в 2019 году на Луганщине создано 408 новых мест в дошкольных учебных заведениях. «На сегодня очередей в детсады нет», – подчеркнул Стецюк.

Как сообщалось ранее, количество школьников в Донецкой и Луганской областях за 6 последних лет уменьшилось почти в 2,5 раза – с 500 тысяч до 200 тысяч.

Напомним, в Украине с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на государственный язык обучения. Также Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность запуска 12-летней школы уже с 2024 года, ускорив реформу на 3 года.

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