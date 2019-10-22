В пункте пропуска «Меловое» задержали вора

Мужчину, который находился в розыске, задержали в пункте пропуска «Меловое» (Луганская обл.) Об этом сегодня, 22 октября, сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Вчера пограничники, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили человека, который находился в розыске на территории Украины», – говорится в сообщении.

Во время прохождения паспортного контроля в пункте пропуска «Меловое» 28-летним гражданином Украины сработала база данных поручений правоохранительных органов.

По результатам дальнейших проведенных мероприятий было установлено, что он разыскивается правоохранительными органами на территории Украины за совершение кражи.

После проведения всех процессуальных мер разыскиваемого передали представителям Нацполиции.

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