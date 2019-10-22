«Горловка. Машин много в обе стороны»: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Елена: «12:21. Горловка. Пеших в сторону Украины полнейшая сетка. Машин много в обе стороны»;

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «10:37. "Каргилл". Приехали в начале 6-го – стояли на мосту, сейчас 70-е. Пешая до кафе»;

Андрей: «13:15. На "Каргилле" машин 80 и еще около 50 льготки. Движение слабое».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «14:24. В Еленовке в сторону Украины машин 30-40, льготы нет. Движение есть».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Svetlana: «13:05. Гнутово в сторону Украины. В 7 утра основная была за магазином, муж только проехал ДНР, 15 минут назад».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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