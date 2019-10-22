В Славянске сообщили о подозрении 35 участникам НВФ, еще 250 – в розыске

В Славянске (Донецкая обл.) с начала года правоохранители сообщили о подозрении 35 пособникам незаконных вооруженных формирований (НВФ). Разыскиваются еще около 250 участников НВФ. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает Славянский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Несмотря на то, что с момента преступления прошло более 5 лет, правоохранители собирают доказательства противоправной деятельности лиц, способствовавших оккупации региона», – говорится в сообщении.

Так, большинство задержанных – жители Славянска и Славянского района в возрасте от 22 до 69 лет, среди них и одна женщина. Они «охраняли» въезды в город, дежурили у захваченных админзданий и незаконно проверяли автотранспорт на постах бандформирований.

Также, сотрудники управления уголовного розыска полиции выявили палача, который в составе расстрельной команды участников НВФ казнил граждан в Славянске. 36-летний житель Славянска исполнял смертные «приговоры» так называемого «суда народного ополчения» во время оккупации города. Злоумышленнику заочно сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины. Подозреваемый объявлен в розыск.

«По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирований и участие в них) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции, максимальное наказание за это преступление – до 8 лет лишения свободы», – отметили в полиции.

Также, по данным правоохранителей, некоторых из злоумышленников уже привлекли к уголовной ответственности. Что касается других правонарушителей, материалы направлены в суд, либо находятся на стадии досудебного разбирательства.

Всего Славянским отделом полиции разыскивается еще около 250 участников НВФ.

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