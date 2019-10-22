В «Л-ДНР» растет активность пророссийских движений и организаций

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса усиливается информационное давление на жителей. При этом, увеличивается активность пророссийски настроенных движений и организаций. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о наращивании российским пропагандистским аппаратом информационного давления на население временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. При этом за счет российской финансовой и идеологической поддержки возрастает активность пророссийски настроенных общественных движений, объединений и организаций», – говорится в сообщении.

В частности, по данным ГУР, с начала октября под видом агитации за создание «добровольного общества содействия армии, авиации и флоту» интенсивно распространяется недостоверная и искаженная информация, в том числе, слухи о возобновлении активных боевых действий подразделениями Объединенных сил и выход Украины из переговоров в «нормандском формате».

«Таким образом российская оккупационная администрация пытается отвлечь внимание населения временно оккупированных территорий от насущных социально-экономических проблем, которые все больше обостряются. Среди прочего, скрывается резкое увеличение заболеваемости местных жителей и военнослужащих оккупантов туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями», – отметили в Минобороны.

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