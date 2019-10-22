Суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы состоялся: Судьи в совещательной комнате до 23 октября

В Харькове сегодня, 22 октября, состоялось заседание Орджоникидзевского районного суда по делу бывшего мэра Славянска (Донецкая обл.) Нели Штепы. Судьи находятся в совещательной комнате до 23 октября. Об этом рассказал адвокат экс-мэра Александр Шадрин, передает «УНН».
«Судьи в совещательной комнате до 11:30 23 октября по поводу назначения дела к судебному разбирательству или возврата обвинительного акта», – отметил Шадрин.
Кроме того, адвокат добавил, что Неля Штепа сегодня появилась в суде.
Напомним, Неля Штепа являлась Славянским городским головой в период с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват Славянска незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.
Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.
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