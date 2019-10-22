В Минсоцполитики назвали фактический размер прожиточного минимума в Украине

В Украине фактический размер прожиточного минимума на человека за сентябрь 2019 года составил 3 678 грн. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Министерство социальной политики Украины в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О прожиточном минимуме" сообщает, что фактический размер прожиточного минимума в ценах сентября 2019 года в расчете на месяц на одного человека составлял 3 678 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 4 218 грн ), для детей до 6 лет – 3 453 грн, для детей от 6 до 18 лет – 4 235 грн, для трудоспособных лиц – 3 810 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 4 733 грн), для лиц, утративших трудоспособность, – 3 112 грн», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что фактический размер прожиточного минимума применяется для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине. «Минсоцполитики работает над усовершенствованием определения и применения прожиточного минимума, в частности изучается вопрос целесообразности зависимости этого показателя от так называемых устаревших "потребительских корзин", а именно их непродовольственной части», – сказано в сообщении.
Также уточняется, что в ведомстве разработан законопроект, который предусматривает изменение порядка определения размеров пенсий, заработной платы, государственных социальных пособий и других социальных выплат, «отвязке» этих выплат от прожиточного минимума.
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