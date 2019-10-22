На Луганщине экс-полицейских заставят уплатить штраф за проблемы с декларациями

В Луганской области бывшим полицейским придется заплатить штраф за несвоевременную подачу деклараций после увольнения. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Луганской области.

Так, полицейский батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1», а также оперуполномоченных Кременского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области судом привлечены к ответственности за несвоевременную подачу деклараций после увольнения.

«При принципиальной позиции прокуроров, которые обеспечивали участие в рассмотрении протоколов, доказано, что бывшими работниками полиции нарушены требования финансового контроля (ч. 1 ст. 172-6 КУоАП)», – сказано в сообщении.

Отмечается, что решения суда вступили в законную силу, в связи с чем виновные должны уплатить штраф в размере 850 грн.

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