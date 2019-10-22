Рост пенсий в Украине: У кого и на сколько увеличились выплаты

В Украине средний размер пенсионной выплаты с начала 2019 года вырос на 14,1%, с 2 646 грн на 1 января 2019 года, до 3 020 грн на 1 октября 2019 года. Лидером повышения за этот период стало – пожизненное содержание судей. Об этом сегодня, 22 октября, на своей странице в Facebook сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей, экономический эксперт Алексей Дорошенко.

По его словам, эксперты Национального совета экономического развития проанализировали рост пенсий за 2019 год. Март этого года стал месяцем наибольшего роста пенсий, после чего они практически стояли на месте.

Он отметил, что большинство украинцев, а именно те, кто получает пенсию по возрасту, за первый квартал получили больше на 11,1%, за полгода – на 13,6%, а по итогам трех кварталов – на 13,9%. Поскольку эта категория составляет 76% от общего числа пенсионеров в Украине, то темпы роста почти одинаковые для всей страны.

«Безоговорочным лидером является "пожизненное денежное содержание судей". С начала года эта элитная категория стала получать пожизненное денежное содержание в размере 45 578 грн, что на 58,8% выше, чем на 1 января 2019 года», – написал Дорошенко.

Далее, согласно видам выплат, увеличение пенсионных выплат было следующим, от наибольшего роста до наименьшего:

пожизненное денежное содержание судей – 3 339 человек. На 1 января 2019 года средний размер пенсии составил 28 702 грн. На 1 апреля она уже была 45 578 грн. Рост на 58,8%. За полгода количество судей на пенсии увеличилось на 32 человека;

пенсии по инвалидности – 1 380 321 человек. На Новый 2019 год пенсия составляла 1 995 грн. За 9 месяцев пенсия выросла до 2 450 грн. То есть произошел рост среднего размера пенсии на 22,8%;

пенсии по случаю потери кормильца – 521 390 человек. На начало этого года – 2 255 грн. На начало октября – 2 687 грн. Темпы роста среднего показателя с начала года составили 19,1%;

пенсии по возрасту – 8 588 595 человек. На 1 января 2019 года – 2 648 грн. На 1 октября – 3 016 грн. Средняя пенсия стала больше на 13,9%. А за полгода людей, получавших именно такую ​​пенсию, стало меньше на 25 941 человек;

пенсии за выслугу лет – 222 620 человек. На начало 2019 года – 2 477 грн. На 1 октября этого года она повысилась до 2 785 грн. Рост пенсии – на 12,4%;

социальные пенсии – 79 138 человек. На 1 января этого года средний размер выплат пенсий составил 1 500 грн. За 9 месяцев он возрос на 70 грн и составляет 1 570 грн. Произошло повышение на 4,7%;

пенсии военнослужащих – 553 784 человек. Начало 2019 года – 4 682 грн. В сентябре экс-военнослужащие получили в среднем 4 843 грн. Темпы роста среднего показателя за 9 месяцев 2019 года самые маленькие среди всех пенсий и составляют лишь 3,4%.

Эксперт напомнил, что согласно исследованию Research & Branding Group, проведенному по договоренности с Национальным советом экономического развития, средняя пенсия, которую хотели бы получать украинцы, составила 11 041 грн.

«Как видим разрыв слишком велик. При этом на продукты, сигареты, алкоголь и коммунальные услуги средняя украинская семья тратит почти 90% своих совокупных доходов», – подытожил Алексей Дорошенко.

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