Новые правила пересечения линии разграничения: Как оформить загранпаспорт для ребенка

Согласно постановлению Кабинета министров Украины* с 28 ноября этого года въезд детей на неподконтрольные украинским властям территории Донецкой и Луганской областей и выезд могут осуществляться только по документам, удостоверяющим личность, а не по свидетельству о рождении. Проехать через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) дети до 14 лет смогут только по загранпаспорту. О том, как и где оформить ребенку заграничный паспорт рассказали юристы общественной организации «Донбасс SOS», сообщается на сайте организации.

Так, основной нормативно-правовой акт, который регулирует выдачу заграничных паспортов детям – Постановление Кабинета Министров № 152 от 07.05.2014.

Согласно постановлению, для оформления паспорта достаточно заявления одного из родителей. Согласие второго родителя для оформления паспорта ребенку требуется лишь тогда, когда оформление документа происходит за границей.

Также, документы подаются «по месту обращения», т. е. можно оформить загранпаспорт ребенку в любом отделении Государственной миграционной службы (или любом отделении службы «Паспортный сервис»)

Для оформления загранпаспорта лицу, не достигшему 14-летнего возраста, необходимо подать такие документы:

свидетельство о рождении. Если оно было выдано за границей необходимо легализовать его в установленном законом порядке;

нотариальную доверенность от одного из родителей, если документы ребенку оформляет третье лицо;

квитанцию об оплате госпошлины. На сегодняшний день она составляет 682 гривны. Если же оформлять документ через «Паспортный сервис», то – 1 082 гривны;

с 12 лет ребенок должен приходить в ГМС лично, поскольку для оформления паспорта необходимы его отпечатки пальцев. Если ребенку меньше 12 лет, предусматривается возможность прийти без него и подать цветное фото размером 10 на 15 см. Фото должно соответствовать требованиям Международной ассоциации гражданской авиации (IKAO).

Кроме того, случается, что сотрудники просят привести ребенка даже при отсутствии претензий к фотографии. Прямого запрета в законодательстве на это нет, однако родители не обязаны это делать.

Если ребенку уже исполнилось 14 лет ему сначала нужно оформить ID-паспорт, и только с ним получать заграничный.

Важно помнить, что, если на момент рождения ребенка хотя бы один его родитель имел иностранное гражданство или не имел гражданства вообще, также необходимо предоставить справку о регистрации ребенка гражданином Украины. Согласно позиции Миграционной службы, для получения такой справки достаточно, чтобы родитель-гражданин Украины обратился с соответствующим заявлением в отделение Миграционной службы по месту своего проживания. Необходимость получения согласия второго родителя законодательством не предусмотрена.

Кроме того, в организации уточнили, что разные отделения Миграционной службы, как это часто бывает, требуют для оформления паспорта разные документы. К примеру, в Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) к списку документов добавляется еще и требование предоставить паспорт второго родителя, а также выписку из Государственного реестра избирателей.

Надо заметить, что требование предоставить паспорт второго родителя для оформления загранпаспорта (не подтвержденное никакими законодательными актами) есть и на сайте Миграционной службы в разделе «Вопросы». В качестве альтернативы предлагается предоставить свидетельство о смерти второго родителя, выписку из реестра матери-одиночки, решение суда о лишении второго родителя родительских прав, и т.д.

Прежде чем записываться в электронную очередь на сайте ГМС для оформления паспорта ребенку, юристы рекомендуют сначала уточнить у сотрудников выбранного отделения Миграционной службы их требования.

* Постановлением Кабинета министров Украины № 815 от 17 июля 2019 года утвержден новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», который вступает в силу 29 октября.

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