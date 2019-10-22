В Украине опорных школ должно стать вдвое больше, – министр образования

В Украине численность опорных школ с хорошими учителями и современным образовательным пространством должна вырасти вдвое. Такие учебные заведения должны быть в каждой объединенной территориальной громаде (ОТГ). Об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, сейчас в Украине более 800 опорных школ. «Сегодня мы видим, что школы, где учится менее 100 детей, дают объективно плохое качество образования. Наша цель – чтобы в каждой ОТГ была своя опорная школа, куда подвозились бы дети, где были бы отдельно созданы лаборатории, утепление», – сказала она.

Напомним, 2 сентября в Донецкой области открыли очередную опорную школу. На ремонт было выделено более 60 млн грн из государственного и городского бюджетов. Теперь школа оснащена самым современным оборудованием в предметных кабинетах и ​​обустроена удобной мебелью.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: