Амнистия на Донбассе: Как предотвратить сценарий России

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что амнистия на Донбассе заработает только после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, то есть, когда на неподконтрольных украинским властям территориях будет выбрана легитимная украинская власть и восстановлен суверенитет Украины. По словам эксперта Международного института демократий Евгения Дикого, мировая история знает очень много примеров, когда для окончания конфликта применялась амнистия одной из воюющих сторон, передает «Слово і Діло».

«Поскольку речь идет о том, что в российско-украинской войне участвовало много граждан Украины, амнистия как часть завершения конфликта может рассматриваться», – считает Дикий.

По его словам, Украине нужно учесть несколько условий, в частности, и то, что амнистия применялась при условии сдачи оружия. «Нужно выйти из состава вооруженных формирований, признать, что был неправ, сдать оружие и только после этого можно получить амнистию. В таком виде амнистия и сейчас действует. В частности, у нас действует программа "Тебя ждут дома"», – рассказал эксперт.

Однако, добавил он, амнистию в контексте Минского процесса Российская Федерация пытается размыть. Создается впечатление, что сначала мы должны принять амнистию, без разоружения. Однако, это уже легализация событий, произошедших на Донбассе, а не амнистия.

Эксперт напомнил, что механизм амнистии в праве – это освобождение от ответственности человека, который совершил преступление, признал себя виновным и после этого подлежит освобождению.

Кроме того, он обратил внимание, что РФ требует амнистировать «все, что движется», что неприемлемо для Украины не только с точки зрения морали, но и международного права.

«Одно дело амнистировать тех, кто по ту сторону с оружием воевал против нас, стрелял в наших солдат. Здесь еще можно действовать по принципу "на войне, как на войне". Но другое дело, если человек не просто воевала против нас, а совершал преступления: пытал пленных, осуществлял рейдерство имущества и тому подобное. Если мы амнистируем эту категорию, то это уже будет преступлением с нашей стороны», – прокомментировал Евгений Дикий.

«"Уголовщины" простить нельзя, а военные преступления не имеют срока давности. Например, Израиль до сих пор ищет нацистских преступников», – добавил он.

Кроме того, эксперт указал на еще один дискуссионный вопрос. Процедура амнистии предусматривает сначала признание факта преступления, а затем освобождение от наказания. Однако, по его словам, возникает вопрос, как квалифицировать преступления. В практике применение ко всем статьи «терроризм» и «незаконные вооруженные формирования», но это не полный состав преступления.

«С августа 2014 года, после того как на Донбасс вошли уже не "зеленые человечки", а регулярные войска РФ, это уже не терроризм. Это может быть дополнительная статья. Но основной состав преступления – уже статья 111 УК Украины, "госизмена". Эти люди не сепаратисты, а коллаборационисты при иностранных российских войсках. Подпадает статья 111 под амнистию? Будем ли мы так квалифицировать их действия?» – акцентировал внимание Дикий.

По его мнению, завершить конфликт, не назвав все своими именами, Украина не может. Эксперт добавил, что даже если мы за 10 лет хотим получить компенсацию от РФ, нужно переквалифицировать действия согласно ст. 111 УК Украины.

Тогда возникает отдельный вопрос, отметил он, готовы ли мы амнистировать эту статью. «Без обсуждения этих проблемных моментов, без таких предохранителей, разговоры об амнистии – чисто российский сценарий», – резюмировал Евгений Дикий.

Как сообщалось ранее, в МИД заявили, что украинские власти приняли все законодательные акты для амнистии членов НВФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что «формуле Штайнмайера» по Донбассу нет ни слова об амнистии для членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, что, как заявил Пристайко, Украина согласится на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основе украинского законодательства.

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