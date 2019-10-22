70 тыс. грн за массажное кресло: Жительница Краматорска стала жертвой аферистов

В Краматорске (Донецкая обл.) местная жительница в течение нескольких месяцев перечисляла деньги аферистам под предлогом возврата стоимости массажного кресла. таким образом, женщина потеряла 70 тыс. грн. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, по словам краматорчанки, в августе ей позвонил якобы представитель государственного учреждения. По его вопрос, заказывала ли она товар в интернет-магазине, ответила, что покупала массажное кресло для реабилитации.

Аферист, воспользовавшись доверием женщины, рассказал ей, что на счета этого интернет-магазина наложен арест и проводится проверка. Поэтому за приобретенное массажное кресло будет возмещена его стоимость. Но для этого женщина должна уплатить налог, который в дальнейшем вернется на ее счет.

В течение почти 3 месяцев потерпевшая под разными предлогами сделала несколько денежных переводов на общую сумму 70 тыс. грн. Но в какой-то момент связь с «представителем госучреждения» оборвалась, а средства ей никто не вернул.

«По данному факту полицией открыто уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество)», – сказано в сообщении.

Полиция в очередной раз призывает граждан не переводить денежные средства незнакомым людям, не доверять обещаниям о возврате денег на свой счет. «Если все же Вы стали жертвой мошенников – обращайтесь в ближайшее отделение полиции или звоните на номер 102», – подчеркнули правоохранители.

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