В Лисичанске не будут вводить чрезвычайное положение

В Лисичанске (Луганская обл.) не будут вводить чрезвычайное положение. Сегодня, 22 октября, на заседании в Северодонецке областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрели вопрос о возобновлении водоснабжения в Лисичанске. Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай.

«Единогласно было принято решением комиссии и членами комиссии обратиться в правоохранительные органы, чтобы рассмотреть действия и бездействие городской власти в отношении того, что допустили такую ситуацию. То, что привели к такому событию, это не чрезвычайная ситуация государственного уровня. Она возникла из-за того, что субъекты хозяйствования не договорились о расчетах», – рассказал он.

По словам Сурая, на комиссии решили выделить из областного бюджета 1 млн грн на погашение долга перед энергетиками.

Также сегодня в Лисичанском городском совете состоится внеочередная сессия, где планируется выделить из городского бюджета еще 500 тыс. грн.

Напомним, около 100 тысяч жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска пятые сутки остаются без централизованного водоснабжения. Как сообщила пресс-секретарь ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) Юлия Рыбалко, ЛЭО обесточило Лисичанский водоканал за долг в более 168 млн грн.

Как сообщалось ранее, вчера, 21 октября, в Лисичанске профильная комиссия приняла решение о введении чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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