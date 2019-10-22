В Святогорске стартовал форум по вопросам децентрализации на Донбассе (Фото)

Сегодня, 22 октября, в Святогорске (Донецкая обл.) начался форум по вопросам децентрализации на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого центра развития местного самоуправления.

Это мероприятие проводит Программа ООН по развитию и восстановлению мира. «С целью освещения лучших практик местного самоуправления и успешных примеров сотрудничества с общественными организациями в условиях реформы по децентрализации власти», – говорится в сообщении.

Так, во время форума в течение двух дней участники будут обсуждать и определять приоритетные направления дальнейшей работы и перспективные планы на следующий год. Также будут говорить о достижениях и перспективах децентрализации на востоке Украины, секторальных реформах. Громады поделятся успехом своего развития.

В мероприятии участвуют представители громад из Донецкой и Луганской областей, Луганской и Донецкой ОГА, райгосадминистраций, представители Программы ООН по восстановлению и развитию мира, донорских организаций и национальных партнеров.

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