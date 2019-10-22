В Донецкой области ребенок нашел гриб гигантских размеров (Фото)

Первоклассник из Дробышево (Лиманский район, Донецкая обл.) Тимур Оксентюк во время «тихой охоты» нашел польский гриб весом 1,600 грамм. Второй гриб весил 600 грамм.

Семья маленького Тимура – переселенцы из Макеевки, которые живут на Лиманщине с 2015 года. Младший братик Тимура родился уже здесь.

«Настоящие специалисты по грибам и фанаты такой "охоты" у нас мои папа и мама – дедушка и бабушка Тимура. Именно они учат сына различать грибы, искать места. Вы знаете, он, как заправский грибник, может под обычным елово-песчаным холмиком рассмотреть спрятавшегося масленка. Тут же зовет меня: "Мама, смотри, вон там, под землей сидит гриб". И действительно, стоит копнуть нападавшие иголки, как на свет появляется блестящая шляпка масленка», – рассказывает мама мальчика – Яна.

По ее словам, то место, где нашли гриб, грибники уже прошли. «Уже на обратном пути Тимур немного сдал в сторону и позвал дедушку, показать свою находку. Сначала даже не поверили, что это гриб! Самое поразительное, что он абсолютно не червивый. Обычно же грибы такого размера и возраста сильно поедены птицами и червями. А тут – белоснежная ножка на срезе и умопомрачительный запах», – дополнила она.

Источник: «Лиманская сторона»

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