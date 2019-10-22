Подозревают в госизмене: СБУ задержала экс-замминистра экономики Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сегодня, 22 октября, задержала экс-заместителя министра экономики за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашего государства. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании», – говорится в сообщении.

Отмечается, что они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 млн долл. США.

В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 млн долл. был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Вместе с тем, иностранная компания оборудование в Украину не поставляла.

«Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии», – добавили в СБУ.

Контрразведка СБУ задержала бывшего заместителя Министра экономического развития и торговли Украины в международном аэропорту «Борисполь». Экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Также уточняется, что 17 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Гражданину Украины объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу – по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 УК Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий.

Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца с правом внесения залога в размере 2,8 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу.

«По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, в результате которых изъяты документы и другие носители информации, свидетельствующие об их причастности к совершению противоправной деятельности в ущерб интересам Украины», – сказано в сообщении.

В настоящее время продолжается расследование.

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