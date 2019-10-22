Укрзализныця: Дополнительный поезд из Покровска в Харьков будет курсировать до 8 ноября

Дополнительный поезд Покровск – Харьков, ранее назначенный на время школьных осенних каникул, продолжит курсировать до 8 ноября. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Укрзализныця увеличила количество рейсов ранее назначенных дополнительных поездов. В частности, поезд № 205 Покровск – Харьков и № 268/267 Ковель – Киев будут курсировать до 8 ноября», – говорится в сообщении.

Как отмечается, с расписанием поездов можно ознакомиться на сайте «Укрзализныци», а проездные документы приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Напомним, «Укрзализныця» на время школьных осенних каникул назначила 12 дополнительных поездов. В частности, поезда № 205 Покровск-Харьков, который курсирует в обоих направлениях 20, 26 октября, 1 и 3 ноября.

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