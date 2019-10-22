Нардепы ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения на КПВВ «Новотроицкое» (Фото)

Сегодня, 22 октября, делегация народных депутатов в рамках выездного заседания на Донбассе Комитета Верховной Рады Украины по правам человека посетила контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.). Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook.

По его словам, на КПВВ нардепы ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения. В свою очередь пограничники рассказали о проблемах, которые возникают в этом процессе.

«Члены Комитета отметили необходимость соблюдения прав и свобод граждан Украины», – написал Лубинец.

Также делегация почтила память погибших 13 января 2015 года пассажиров рейсового автобуса «Златоустовка – Донецк».

Как сообщалось ранее, 21 октября стартовало выездное заседание в Луганской и Донецкой областях парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Оно продлится 5 дней.

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