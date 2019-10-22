Луганщина: Из облбюджета выделят средства на погашение долгов Лисичанского водоканала

В Луганской области ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) обязали восстановить и обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов Лисичанского водоканала. Об этом шла речь на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Луганской областной военно-гражданской администрации, сообщает пресс-служба ЛугОВГА.

Так, глава Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий поручил выделить средства из областного бюджета на погашение долгов Лисичанского коммунального специализированного предприятия (ЛКСП) «Лисичанскводоканал».

По словам директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ОГА Виталия Сурая, с 18 октября Лисичанское РЭС ООО «Луганское энергетическое объединение» полностью ограничило электроснабжение объектов за долги, которые возникли до 1 января 2019 года в сумме более 167 млн ​​грн.

«Такая ситуация привела к прекращению централизованного водоснабжения около 45 тыс. 850 абонентов в Приволье, Новодружеске, селе Боровское и части Лисичанска, а также более 50 учреждений социальной сферы», – говорится в сообщении.

По результатам заседания комиссия дала ряд поручений. В частности, ЛЭО обязали восстановить и обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов Лисичанскводоканала.

Лисичанский городской голова должен созвать внеочередное заседание сессии городского совета на котором рассмотреть вопрос пересмотра расходов местного бюджета и выделения дополнительной финансовой поддержки ЛКСП «Лисичанскводоканал».

Департаменту финансов ОГА поручено проработать вопрос выделения из областного бюджета дотации бюджету Лисичанска для уплаты задолженности перед ЛЭО.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства ОГА обязан подготовить обращение в правоохранительные органы о предоставлении правовой оценки деятельности должностных лиц Лисичанского городского совета и ЛКСП «Лисичанскводоканал», что привело к обострению санитарно-эпидемиологической ситуации и ограничения гарантированного права бытовых потребителей на питьевую воду в Лисичанске, Приволье, Новодружеске.

Кроме того, необходимо подготовить обращение к Кабинету министров Украины о введении государственного управления на ЛКСП «Лисичанскводоканал».

Напомним, около 100 тысяч жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска пятые сутки остаются без централизованного водоснабжения.

Как сообщалось ранее, вчера, 21 октября, в Лисичанске профильная комиссия приняла решение о введении чрезвычайной ситуации государственного уровня.

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