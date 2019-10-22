Восстановление моста у Станицы Луганской: Каркас одной из опор готовят к заливке бетоном (Фото)

Сегодня, 22 октября, украинские специалисты продолжили строительство на месте разрушенной части моста вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, работники ООО «Укртрансмост» продолжили восстановительные работы моста. В течение дня они собирали металлический каркас для дальнейшей заливки бетоном опоры № 9.

Вместе со строителями работали сотрудники ГП «Станично-Луганский автодор». Они очищали левую обочину дороги от веток и мусора.

Как сообщалось ранее, через КПВВ «Станица Луганская» за последние несколько недель увеличился поток людей.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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