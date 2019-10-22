Ущерб в 320 тыс. грн: На Донетчине руководителя предприятия подозревают в присвоении бюджетных средств

На Донетчине руководителя предприятия подозревают в злоупотреблении служебным положением, что стоило местному бюджету почти 320 тыс грн. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратурой Донецкой области 34-летнему руководителю общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении по факту завладения денежными средствами путем злоупотребления служебными обязанностями, которое нанесло ущерб местному бюджету на сумму более 318 тыс грн (ч. 4 ст. 191 УК Украины)», – сказано в сообщении.

По данным следствия, в декабря 2016 года ООО заключило с предприятием электрических сетей внешнего освещения «Горсвет» Мариуполя договор на поставку электро-иллюминационного оборудования. Однако, заказчику поставили три световые композиции, ниже по цене и не соответствующие техническим требованиям, указанным в тендерной документации. В дальнейшем это оборудование было принято на баланс коммунального предприятия, в результате чего городскому бюджету нанесен материальный ущерб почти на 320 тыс грн.

Сейчас досудебное расследование продолжается, решается вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого для обеспечения гражданского иска.

Следует отметить, что санкция ч. 4 ст. 191 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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