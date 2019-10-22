Энергетики Донетчины более 16 тыс. раз восстановили электроснабжение в прифронтовой зоне с начала боевых действий

16 180 раз ДТЭК Донецкие электросети восстановил электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач с момента начала боевых действий на Донбассе и по октябрь 2019 года. Из них 13 тыс. – это ремонты трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 1673 – ремонтные работы по замене поврежденных участков высоковольтных линий электропередач, 1507 – ликвидации обесточивания подстанций 35-110 кВ. Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в пресс-службе ДТЭК.

«Только за 2019 год энергетики более 600 раз выезжали на ремонты объектов возле линии разграничения. Например, в октябре мы восстановили транзитную линию между стратегическими энергообъектами – Мироновской и Углегорской тепловыми электростанциями» – заявил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

ДТЭК Донецкие электросети обеспечивает электроснабжением всех жителей на контролируемой территории Донецкой области, 1565 бюджетных организаций, в том числе – детские сады, школы, больницы, интернаты, силовые структуры, военные части и контрольно-пропускные пункты. Также компания распределяет электроэнергию для 200 коммунальных предприятий, 37 предприятий, обеспечивающих водотеплоснабжение, 200 подразделений телерадиокоммуникационных компаний Донецкой области (Укртелеком, Киевстар, Водафон, Лайфселл). В прифронтовой зоне находятся такие крупные промышленные объекты, как Авдеевский коксохимический завод, Красногоровский огнеупорный комбинат, Мироновская ТЭС, очистные сооружения, Донецкая фильтровальная станция.

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