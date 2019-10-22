В Украине ОСМД взяли около 700 миллионов «теплых кредитов»

Более 2 100 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) привлекли около 700 млн грн «теплых кредитов» только за неполный 2019 год. Такие данные превышают показатели всего 2018 года, когда более 1 600 объединений использовало 460 млн грн кредитов на энергоэффективные мероприятия, сообщает сегодня, 22 октября, пресс-служба Кабмина.

Как пояснил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, результаты мониторинга действия государственной программы «теплых кредитов» доказывают, насколько стремительно выросло доверие ОСМД к этому механизму за 5 лет. Ведь государство выполняет свою роль, в частности:

оказывает значительное возмещение до 70% суммы «теплых кредитов»;

облегчает финансовую нагрузку ОСМД при комплексной термомодернизации.

При этом дополнительную компенсацию по «теплым кредитам» можно получить в рамках более 170 действующих местных программ в разных регионах Украины.

«Как следствие, двойное и тройное возмещение может охватить практически всю сумму "теплого кредита" для ОСМД. Такое выгодное софинансирования привлекает все больше новых участников», – прокомментировал Сергей Савчук.

Всего с начала действия программы для ОСМД с 2015 года и по сей день ее участниками стали около 5 тыс. объединений по всей стране, использовав около 1,4 млрд грн «теплых кредитов» на комплексные энергоэффективные мероприятия в многоэтажках.

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