Семьи заложников и пропавших без вести получат социальную поддержку

Вопросы социальной защиты семей заложников и лиц, пропавших без вести во время боевых действий на Донбассе, стали предметом обсуждения в Офисе президента Украины (ОПУ) во время заседания рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), сообщает сегодня, 22 октября, пресс-служба ОПУ.

В мероприятии приняли участие родственники пропавших без вести и заложников, представители Офиса президента, общественных организаций, Министерства обороны, Министерства социальной политики, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко отметила важность пересмотра действующего законодательства с целью увеличения поддержки таких семей со стороны государства. «Мы настроены на конструктивное решение и учета всех проблем, о которых вы говорите. Спасибо, что участвуете в этом диалоге», – отметила Анна Коваленко, обращаясь к представителям рабочей группы.

На заседании были представлены основные положения законопроекта, который должен решить социальные проблемы семей заложников и пропавших без вести. В частности, предлагается предоставлять подобным семьям социальную, правовую и психологическую поддержку. Также предполагается медицинская помощь при реабилитации освобожденных лиц.

Представитель общественной организации Stabilisation Support Services Ирина Лоюк предложила родственникам пропавших без вести и заложников вносить свои предложения к законопроекту.

Во время заседания поднимались проблемы, связанные с материальной поддержкой семей. Мать пленного волонтера Бориса Мисюренко Лидия сделала акцент на важности сохранения стипендий для несовершеннолетних детей лиц, захваченных незаконными вооруженными формированиями (НВФ).

Также участники заседания отметили важность законодательного урегулирования вопросов о предоставлении особого статуса семьям лиц, пропавших без вести.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко проинформировал представителей рабочей группы о компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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