Школа и восстановление домов: Нардепы проинспектировали прифронтовую Красногоровку (Фото)

Сегодня, 22 октября, в прифронтовой Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) делегация народных депутатов в рамках выездного заседания на Донбассе Комитета Верховной Рады Украины по правам человека ознакомились с ходом работ в школе № 2, которая в 2017 году была повреждена в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook.

По его словам, проектом восстановления школы предусмотрена реконструкция разрушенного корпуса, замена внутренних коммуникаций, обустройство внутренних помещений и благоустройство территории школы, в том числе строительство современной спортивной площадки.

Также делегация осмотрела жилые дома, поврежденные в результате обстрелов. Проинспектировали ход восстановительных работ, проводимых силами спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Восстановление мира в регионе невозможно без восстановления условий для жизни наших граждан», – отметил Дмитрий Лубинец.

Напомним, что из руин восстановлена современная опорная школа в Красногоровке, которая 28 мая 2017 года была обстреляна НВФ из артиллерии. Из областного бюджета на школу выделено 65 млн грн, на строительство котельной – еще 11 млн грн.

Как сообщалось ранее, 21 октября стартовало выездное заседание в Луганской и Донецкой областях парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Оно продлится 5 дней. Сегодня делегация побывала на КПВВ «Новотроицкое».

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