Во время сбора грибов: В лесу на Донетчине обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны (Фото)

Сегодня, 22 октября, за пределами села Татьяновка (Славянский р-н, Донецкая обл.) в лесу во время сбора грибов была найдена фугасная авиабомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба пожарной охраны Славянска на своей странице в Facebook.

Сообщение об этом поступило в Службу спасения «101» в 11:40 утра. «22 октября было очень "урожайным" на взрывоопасные предметы», – отмечается в сообщении.

Так, ранее в 9:00 в Славянском районе возле села Долина в лесу во время обследования территории был найден схрон с современным оружием и боеприпасами. В нем находились 5 гранат для гранатомета, 3 ручные гранаты, 25 патронов 7,62-мм и дымовая мина.

Спасатели напоминают, что если вы случайно обнаружили взрывоопасный предмет – к нему нельзя даже прикасаться, это очень опасно. Обезвреживанием взрывоопасных предметов должны заниматься только специалисты пиротехнических групп, которые прошли профессиональную подготовку и имеют практические навыки работы с взрывчатыми веществами и различными боеприпасами.

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